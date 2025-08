Professora alerta: uso excessivo de tela é prejudicial à criança- mundo real ainda é possível

Em um passado não tão distante, as crianças se divertiam correndo em casa, na escola e na praça, e davam asas à imaginação para bolar brincadeiras com os amigos de carne e osso. No avançar da segunda metade do século XXI, as crianças e jovens passaram a ficar hipnotizados pelas telas de celulares, alheios ao que acontece na vida real. Essa pratica faz com que eles exponham o cérebro e o corpo a problemas comportamentais e físicos.

Com o aumento do acesso à internet, a disseminação de jogos on-line e as horas ininterruptas de programação infantojuvenil na TV, nas últimas décadas, fez com que pais e cuidadores e até escolas pudessem observar o tanto de horas que este público infanto juvenil fica exposto a telas o quanto isso tem feito mal. E como se fosse um vício e que no momento de abstinência causa.

A professora de Educação Infantil de Alegrete, especialista em AEE e autismo, Rosângela Caiçara Dorneles Anhaia diz que é um consenso que o uso excessivo pode trazer prejuízos significativos em diversas áreas das crianças e jovens: no desenvolvimento neurológico e cognitivo, neuroplasticidade, atraso na fala e linguagem, memória e concentração, funções executivas, TDHA; saúde mental e comportamental; transtornos mentais; irritabilidade e agressividade; dificuldade de interação social;

Na parte de saúde física esse uso excessivo de telas se reflete em sedentarismo e obesidade, distúrbios do sono e problemas de visão. A maioria dos especialistas da infância diz que é recomendado Zero uso antes dos 2 anos de idade, por todas essas razões. De 2 a 5 anos meia hora por dia. A maioria desses efeitos negativos refletem- se na escola, pois atrapalham no cognitivo, no aprender, a criança fica irritada, não se concentra na aula, salienta a professora.

A própria OMS ( Organização Mundial de Saúde) e SBP( Sociedade Brasileira de Pediatria) apontam tudo isso e recomendam: e estabelecem diretrizes para o uso de telas na infância e adolescentes

E mais, a professora lembra que os pais ou responsáveis devem usufruir dos espaços públicos e levar seus filhos para brincar e correr para serem crianças de verdade, com menos ansiedade e interação com outras crianças. Crianças com roupa suja de brincar é criança feliz, e isso não depende de celular ou tela de televisão, atesta.

L