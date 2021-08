Professora da EMEB Alcy Cheuiche denuncia perseguição política para seu afastamento da escola

Na noite de Quarta-feira a professora municipal Marinez Flores divulgou um vídeo em seu perfil no Facebook em que alegou represália por defender alunos que, segundo ela, estariam com uma alimentação que não condiz com a realidade e a necessidade de muitos. Conforme a docente, muitas crianças vão à escola para, também, se alimentarem devido a situação de baixa renda da família. Entre outras ponderações, a professora citou que sentiu a represália por levar o assunto ao Partido Progressista e também considerou que a atual Administração não estaria entregando os kits de alimentação, enquanto as crianças estariam se alimentando de café preto e bolacha ou suco e bolacha. A professora Marinez afirma que sua posição de insatisfação com esse tratamento dispensado aos alunos foi o motivo do seu afastamento da escola Alcy Vargas Cheuiche.

Veja o vídeo:

Diante do exposto e da repercussão do assunto, a reportagem do PAT entrou em contato com a Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SECEL), Angela Viero, que informou que, em momento algum há qualquer tipo de represálias ou perseguições na gestão do prefeito Márcio Amaral e Vice Jesse Trindade.

A Secretária pontuou que a decisão de colocar o nome de uma servidora à disposição é da Direção do Educandário, neste caso, da EMEB Alcy Vargas Cheuiche. Em relação à alimentação, merenda escolar, Angela acrescenta que a SECEL segue todo regramento do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE).

Centelha da 84ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria 2021 chega a Alegrete

Todo programa é repassado para as nutricionistas que elaboram os cardápios. E, neste período, assim administrados em razão de que os alunos estão ficando apenas três horas no educandário. “Recebemos a orientação através do PNAE e todos os alunos recebem iogurte, sucos, frutas, leite, bolachas ou pães, conforme o que há no cardápio do dia. Pois a determinação é que seja servido o lanche e a fruta, muitas até optam por não tomar o leite, mas isso devido ao que elas gostam ou não e pedem pelo café preto. Outras não gostam da fruta. Cada um tem suas particularidades”- comentou.

Mas ressaltou que o cardápio é elaborado pelas nutricionistas que são orientadas pelo PNAE e também há a entrega dos Kits alimentares para os alunos. Esses Kits, segundo a Secretária, é elaborado para as crianças, isto quer dizer que não é computado para toda a família. ” Administrar durante a pandemia não está sendo fácil por algumas dificuldades até mesmo no atraso de entrega de mercadoria, mas tudo sempre é contornado e nenhuma criança fica sem a opção de fazer o lanche. Espero que tudo volte ao normal logo e as crianças possam ficar na escola durante a manhã e tarde como era. O trabalho das nutricionistas é exemplar” – concluiu.