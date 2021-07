Professora do CNPQ fará palestra no II Seminário da Escola Euclides Lisboa

A EMEI Euclides Lisboa realiza o seu II Seminário Interno intitulado com início no dia 23, “Os desafios da Educação Infantil em tempos de Pandemia”. Nesta primeira etapa a escola terá como palestrante a Professora Vanessa Pacheco Bastos, da cidade de Viamão.



A professora possui formação em Pedagogia; Especializações em: Alfabetização, Fonoaudiologia Educacional, Ludopedagogia e é mestranda em psicanálise e pesquisadora do CNPQ. Atua na Rede Municipal de Ensino da cidade de Viamão E, atualmente, em função do Mestrado em Psicanálise, estuda as subjetividades infantis, bem como as de familiares adultos, no período de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, especialmente na Alfabetização das crianças.

O Seminário será voltado aos profissionais da escola e será realizado através da plataforma Google Meet.

A direção da EMEI com as professoras: Cristiane Alvarenga- Diretora, Mirian Stangherlin- Vice- diretora Priscila Martins -Orientadora Educacional destacam a importância deste trabalho para melhorar ainda mais qualidade do ensino.

Vera Soares Pedroso