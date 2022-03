Professora é ferida por cães; ela e o esposo foram atacados com a moto em movimento

Share on Email

Cães soltos atacaram casal e mulher ficou ferida.

De acordo com a professora Patrícia Rocha, ela saiu para passear com o esposo e passaram de moto, em uma rua nas adjacências da Escola Municipal Manoel Estivalet, no bairro Boa Vista, mais especificamente na rua Pandiá Calógeras.

Em determinado momento, quatro cães foram em direção ao veículo e, mesmo com a tentativa do esposo em acelerar e evitar o ataque, um dos cães a mordeu na perna. Sangrando, a professora desceu da moto e tentou contato com moradores daquela área na tentativa de identificar o proprietário dos animais, mas não conseguiu.

“Um dos moradores disse que os cães são de rua e apenas são alimentados, já outra pessoa apontou um morador como dono dos animais e, que eles estariam sempre pela rua e já atacaram vários outros transeuntes, incluindo pais que vão levar os filhos na escola. “Fica a indignação pois eu fui no hospital, sai com duas receitas e ninguém se responsabiliza. Isso está errado”- acrescentou a professora que vai ter que realizar a vacina antirrábica, na próxima quarta-feira.

Parece que além dos reveses recorrentes enfrentados com os cavalos soltos nas ruas, os cães em alguns momentos também são um perigo para alguns moradores em locais distintos da cidade.