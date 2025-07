Professora Eva, de Alegrete, será homenageada com a medalha Preta Rosa na Assembleia Legislativa

A professora alegretense das séries iniciais, Eva Raimundo de Lima, vai receber uma homemenagem muito especial em solenidade, na Assembleia Legislativa, no próximo dia 23 de julho. A professora tem mais de 22 anos de magistério, iniciando a caminhada de aprendizado de crianças a partir dos seis anos de idade. Filha de pedreiro e uma dona de casa, Evinha nasceu no Rincão do Inferno, interior de Alegrete, já rebatizado como Rincão do Paraíso e construiu sua trajetória de formação e trabalho na educação municipal- sempre ensinando crianças do Rincão do 28.

Ela conta que já estava trabalhando quando surgiu o curso de Pedagogia e se matriculou. – As vezes pensava em desistir, pois me sentia cansada, enquanto outros estavam em férias eu estava estudando e sabia que um dia eu seria recompensada pelo esforço, atesta.

A educadora foi indicada pelos colegas do Magistérios e a distinção partiu do gabinete da Deputada Estadual Laura Sitó – pela Celebração do Dia da Mulher Negra, Latina Americana e Caribenha. A professora Evinha que ministra aulas na Escola Silvestre Gonçalves – Polo do Rincão do 28 será uma das distinguidas pelo seu trabalho em sua área de atuação e luta pelos direitos dos afrodescendentes.

Com colegas do Polo do 28

Ela vai receber a medalha Preta Rosa que é do projeto da Deputada para enaltecer as mulheres negras do RS que se destacaram em suas lutas. Preta Rosa foi uma negra que lutou pelos seus objetivos e pelas negras em suas trajetórias de vida. – Eu digo a você que é negra, negros não desistam- um dia chega. Ouvia muitas coisas contrárias, até por ser negra e só escutava e confiava no pai maior, pois sabia que um dia é um dia, e isso ensino aos meus alunos. Não há vitória sem luta e nada cai do céu e hoje eu celebro as minhas lutas”.

A professora Eva se diz muito orgulhosa pela homenagem e agradece a Deus, a família aos colegas, e em especial ao gabinete de Laura Sitó que luta pelos direitos humanos e causas sociais.

História

A expressão “Negra Preta Rosa” refere-se à medalha entregue pela deputada Laura Sito a personalidades negras na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A medalha é um reconhecimento a pessoas que se destacam na luta contra o racismo e na promoção da igualdade racial. A iniciativa visa homenagear a trajetória de mulheres negras e homens negros na história e na luta pela igualdade racial.

A medalha “Preta Rosa” foi criada em homenagem a figuras como Rosa Parks, ativista americana que se tornou um símbolo da luta contra a segregação racial. A escolha do nome “Preta Rosa” remete à importância da luta das mulheres negras na história e na construção da sociedade.