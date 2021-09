Professora Iva Guedes morreu neste domingo; ela deixa um grande legado na educação e tradicionalismo

Ela estava com 72 anos e não resistiu a complicações de saúde. A docente estava há mais de 15 dias na UTI de um total de 26 dias de internação.

Nas redes sociais são inúmeras mensagens e homenagens a mulher de fibra, guerreira e que deixa um grande legado, como descreveu Vanda Dorneles.

Com um grande envolvimento na sociedade alegretense. A nora Catiane disse que: descrever a professora Iva é falar de uma mulher guerreira, batalhadora, persistente… entre outros. Era mãe, filha e avó dedicada. Se doava para o mundo e nem sempre recebia a mesma dedicação de volta, mas sabia que nunca iria deixar de ser um grande exemplo e um grande orgulho”.

O jornalista Alair Almeida também colaborou com o PAT e citou:

A professora Iva Rossa Guedes deixa um legado na educação, no tradicionalismo, na atividade artesã. Mãe, professora, ex-diretora do Oswaldo Aranha, do centro Cultural, da Biblioteca Mário Quintana. Onde passou, deixou a marca de seu trabalho, com muita competência e dedicação. No tradicionalismo, atuou como secretária da Campereada onde se houve com muita desenvoltura abraçando a missão que lhe era confiada.



Ultimamente, dedicada de corpo e alma ao mundo do artesanato, com seu atelier Viva Arte, na rua Demétrio Ribeiro, produzindo arte e ensinando novos artesãos que passaram a fazer desse trabalho, fonte de renda.



No Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, Iva Guedes foi professora e diretora com reconhecido trabalho em favor da educação. A direção da escola divulgou nota de pesar pelo falecimento de sua ex-diretora com o reconhecimento a sua contribuição incansável pela educação.



Mãe, educadora, artesã, liderança política atuando nas hostes Progressistas, Iva Maria Rossal Guedes deixa uma grande contribuição em favor da cidade.



O diretório da Mulher Progressista de Alegrete postou que a professora Iva foi “ uma mulher de fibra que nos deixa um grande legado, engajada nas causas sociais, ex diretora do IEEOA, ex diretora do Centro Cultural, componente da Mulher Progressista de Alegrete, presidente da associação dos artesãos de Alegrete e também diretora da Casa dos Artesãos.”



Deixou em cada aluno o que ninguém pode apagar, os seus ensinamentos. E com calma, elogios a cada acerto, aos seus alunos do artesanato, ela deixou uma profissão, postou a professora Rosa Maria Pinheiro, que foi colega no IEEOA e aluna de artesanato.



Soube de seu falecimento, ainda na madrugada, através de postagem de seu filho, Eduardo. Iva, foi nossa vizinha na rua Luiz de Freitas, com quem nossa família sempre teve uma relação de amizade fraterna. Uma mulher de fibra.

As últimas homenagens estão acontecendo na Funerária Angelus na rua Daltro Filho. O sepultamento será às 16h30 min., deste domingo no cemitério Municipal de Alegrete.