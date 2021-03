Professora Janaína saldanha Fagundes foi a primeira ouvinte a abrir o Cofre da Nativa

Compartilhe















Foi dada a largada. E a primeira ouvinte a abrir o cofre da Nativa foi a professora Janaína Saldanha Fagundes. A educadora foi a primeira de muitos que buscarão a solução para os enigmas/charadas, de muitas outras experiências, numa brincadeira que envolve ouvintes e que teve uma adesão extraordinária.

A brincadeira mostrou que mexe com o imaginário das pessoas, com a percepção, com o raciocínio, conhecimento e intuição. Enfim, são vários sentidos que são provocados numa charada, porque ela diz coisas de maneira subjetiva e induz pra coisas que são culturais. Então, essa é uma nova modalidade de interação que a Nativa está buscando, aproveitando as redes sociais, notadamente o Facebook, pra interagir com seus ouvintes.

E muitas outras novidades que vão vir agora, a partir desta semana. O cofre da Nativa sempre vai ser na Página da Rádio, no Facebook da rádio, divulgado pela rádio e as pessoas devem ir à página pra pra digitarem a senha que vai abrir o cofre. A primeira experiência foi muito boa, mas muitíssimo boa, considerando o tempo que a charada ficou no ar, antes de abrir o cofre, quarenta e poucos minutos e 1.475 pessoas.

Outra curiosidade é que o sistema desenvolvido, o software, mostra em tempo real quem está monitorando qual a tendência, para que lado o público está indo. Tanto que, na primeira edição, a palavra que mais vou digitada foi Jesus. Depois vieral alguns outros nomes curiosos de políticos, nomes bíblicos, nomes da história e alguns que não tinham nada a ver com o propósito. “Talvez, pessoas que leram e não interpretaram e apostaram em vida, Nativa, Covid, vacina, entre outros. Nestes casos, mostra que as pessoas não atentaram para o texto, para conteúdo da charada.”- disse o diretor Executivo Jucelino Medeiros, idealizador do Cofre da Nativa e das charadas.

A vencedora dos 200 reais, a professora Janaína Saldanha Fagundes, que leciona nos anos iniciais, da rede estadual, disse que pensou em duas possibilidades, mas digitou Neil e foi certeira, já na primeira tentativa. Ela recordou que há anos atrás participou de um sorteio de uma promoção que tinha como nome bomba relógio e a última etapa era a mesma resposta e isso a marcou muito, pois errou. Então, nunca mais esqueceu e pesquisou sobre o primeiro homem a pisar na lua. Muito feliz, destacou que é ouvinte assídua e vai continuar participando da programação e dos sorteios.

Primeiro enigma/charada do cofre

“Uma pessoa notável Cujo feito fez história Por mais que passem os anos Não sai da nossa memória. Quem sou eu? Meu feito entrou para os anais da história. Diga somente o primeiro nome para abrir o cofre e faturar 200 reais. A resposta: Neil Alden Armstrong – Ele foi um engenheiro aeroespacial, aviador naval, piloto de teste, astronauta e professor norte-americano que tornou-se o primeiro homem a pisar na Lua em 1969. Neil morreu aos 82 anos, em 2012, por complicações de uma cirurgia de ponte de safena.