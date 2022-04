Professores da rede municipal de Alegrete decretam greve por tempo indeterminado

Share on Email

Na manhã desta segunda-feira(4), os professores municipais deflagraram a greve, por tempo indeterminado. Eles realizaram uma caminhada, que iniciou às 10h30min, desde a Praça General Osório até o Calçadão. Com cartazes, a maioria estava vestindo preto e realizaram manifestações no Calçadão Hélio Ricciardi.

De acordo com o presidente do STEMA, Bolivar Marini, eles estão exigindo que o Município pague o que consideram que foi retirado indevidamente da categoria. Eles alegam que a Prefeitura retirou de seus pagamentos um direito adquirido, em 2015, vitorioso na Justiça relativo ao piso da época também buscam vale alimentação e o piso nacional.

Devido a isso, por várias vezes, a categoria se mobilizou exigindo a devolução de valores que são variados e que foram retirados dos contra cheques neste início do ano, porém, sem sucesso, optaram pela paralisação total das atividades, ou seja, a greve.

Conforme João Pedro Fernandes dos Santos, tesoureiro do STEMA, de alguns colegas foram descontados 500 reais.

Às 14h de hoje, eles vão se reunir na Escola profissional Nehyta Ramos para definirem como será o período de greve. Os professores também, estão buscando junto ao Município o pagamento do piso de 33.24% que foi anunciado pelo Governo Bolsonaro.

Mesmo tendo direito de greve assegurado, 30% de professores, em cada escola, devem permanecer em sala de aula.

A posição do Secretário de Administração, Rui Alexandre Medeiros:

Nada foi retirado diz o Secretário de Administração, Rui Alexandre Medeiros, o que acontece é que antes deste reajuste de 10,16% o município precisava fazer um complemento para chegar ao piso do Magistério, cumprindo assim a determinação judicial. Com o reajuste, o base alcançou o piso do Magistério, desta forma o município, não em todos mas na maioria dos casos, não precisa complementar para alcançar o piso.

-Os professores reivindicam que o reajuste de 10,16% seja dado a eles sobre o piso do Magistério e não sobre o base, mas isso é inviável e o município não tem suporte jurídico para isso, pois se assim fosse feito, o reajuste do Magistério seria de 20,32%, explicou o Secretário.

Nesta semana, o Prefeito Márcio e o Procurador Geral do Município, Paulo Faraco, estarão em Porto Alegre discutindo e buscando outros pareceres de órgãos de assessoramento jurídico, entre os quais a FAMURS, “pois apesar de termos nosso posicionamento firmados, não somos absolutos”, atesta.

Secretária de Educação Ângela Vieiro

Segundo a Secretária de Educação Ângela Vieiro, ela não havia sido comunicada oficialmente sobre a greve, porém a busca será por um calendário para recuperação destes dias letivos e que os períodos dos professores em greve não podem ser ocupados por outros que estão em sala de aula.