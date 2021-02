Professores de Alegrete e Manoel Viana participam do Seminário Sesc de Educação 2021

Compartilhe















Prefeituras aderiram ao evento, que acontece de 23 de fevereiro a 25 de março.

Os professores da rede municipal de Alegrete e Manoel Viana participarão do Seminário Sesc de Educação. De 23 de fevereiro a 25 de março, os educadores irão debater sobre os desafios e as alternativas para o ensino. Com o tema Fazeres e Saberes Possíveis, o evento será on-line e é promovido pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc com o objetivo de incentivar os profissionais a aperfeiçoarem as práticas pedagógicas e discutirem sobre as tendências e conta com o apoio das Prefeituras por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Alegrete e da Secretaria Municipal de Educação, Turismo, Cultura e Desporto de Manoel Viana.

Duas vezes por semana, as terças e quintas-feiras, às 19h, dez palestrantes levarão suas experiências em áreas como pedagogia, sociologia, inovação, diversidade e inclusão. Entre os temas estão metodologias no ensino híbrido, desafios no currículo, encantamentos dos professores com o ato de educar, profissões do futuro e tendências na educação, inclusão e ética do cuidado. A transmissão será exclusiva para os inscritos no evento. Ao todo, mais de 120 prefeituras aderiram ao seminário. Mais informações sobre inscrições podem ser obtidas com o Sesc Alegrete pelos telefones (55) 3422-2129 e (55) 3422-5992.

Durante todo o ano de 2020, mesmo em meio à pandemia, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac esteve como sempre bem próximo à comunidade gaúcha. Seguindo as recomendações das autoridades e mantendo os cuidados com a saúde de todos, os serviços continuaram sendo entregues e fizeram diferença na vida das pessoas. Para 2021, a entidade deseja que os gaúchos vistam seus melhores sorrisos e tenham esperança no novo ciclo. O portal www.pertodevc.com.br segue com programação on-line e gratuita em variadas áreas como: empreendedorismo, educação, esporte, saúde, cultura, lazer e ação social.

