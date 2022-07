Professores, de Alegrete, participam de ato pela CPI para apurar irregularidades no MEC

Uma comitiva de professores de Alegrete participou do ato em defesa do Magistério gaúcho, dia 5, em Porto Alegre.

Eles se juntaram a colegas de todo o estado em convocação do CPERs Sindicato. Um das pautas é a solicitação da CPI do MEC para apurar todas as irregularidades.

Conforme Mirza Nunes, professora e ex diretora do Lauro Dornelles, também reivindicam o percentual de pagamento dos professores aposentados que continuam pagando e descontando o IPE, a farsa do novo Ensino Médio, com o desmonte do ensino público, falta de professores e funcionários nas escolas que, também, sofrem por falta de manutenção, acentuou.