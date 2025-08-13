Professores de espanhol de Alegrete integram projeto de internacionalização da educação básica em intercâmbio com Uruguai

No dia 12, mais um encontro, desta vez no salão de atos da UERGS, em Alegrete, com a presença de 15 professores de Língua Espanhola de Escola da Rede Municipal e outros 15 junto com os professores do CERP Del Norte da cidade de Rivera no país vizinho.

Gabriela Rosso, da SECEL, que coordena o trabalho disse que o objetivo é ampliar este intercâmbio para melhorar o ensino de uma segunda língua nas escolas da Rede Municipal de Alegrete. Para isso e preciso fortalecer estas trocas culturais e educacionais entre hablantes dois dos dois países.

A professora de português e Língua espanhola Liliane dos Anjos Soares destacou o trabalha em que estão compartilhando momentos intercultural enriquecedores não só para pratica profissional como para pessoal. Todo o profissional de educação deve ter conhecimento sobre a internacionalização da educação. O momento se torna mais especial quando as experiências vivenciadas são realizadas com um país vizinho, hermano hispanohablante, o Uruguay, salientou a professora.

