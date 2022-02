Professores estaduais de Alegrete participam de ato em Porto Alegre

Neste dia 15, um ato público estadual acontece às 10h em frente ao Palácio Piratini organizado pelo Cpers- Sindicato.

Os professores estão mobilizados em busca da reposição salarial relativa ao ano de 2021 que soma 33,24% disse Rosa Dotta, presidente do 19º Núcleo do Cpers em Alegrete.

Uma representação de professores estaduais que atuam em Alegrete e Manoel Viana participam do ato em Porto Alegre.

Estamos sempre atentos e participando, disse Rosa Dotta, porque não podemos permitir que retirem direitos e não paguem o que nos devem, destacou a professora.

Entre as cidades de Alegrete e Manoel que abrange o 19º Núcleo do Cpers são 1.300 professores estaduais. Na pandemia esse profissionais continuaram o trabalho com aulas on-line nas plataformas oferecidas pela SEDUC para que pudessem continuar as atividades educativas.

Rosa Dotta solicitou aos professores que têm precatórios a receber do Governo do Estado que compareçam a sede do Cpers para saber mais informações