Professores estaduais decidem encerrar greve durante assembleia em Porto Alegre

Durante assembleia em Porto Alegre na tarde desta terça-feira (14), os professores estaduais decidiram encerrar a greve, iniciada em 18 de novembro do ano passado , totalizando 58 dias. Foram registrados 725 votos a favor do fim da paralisação e 593 contrários.

“Voltamos à sala de aula para preservar o salário da categoria e pelo compromisso com estudantes e a comunidade escolar. Ao contrário de Eduardo Leite, nós temos responsabilidade com nossos alunos”, critica a presidente do CPERS, Helenir Aguiar Schürer, entidade que representa a categoria.

Uma nova paralisação está marcada para o próximo dia 27, em que os professores vão avaliar o avanço das negociações com o governo.

A Secretaria Estadual de Educação informa que 37 escolas seguiam paralisadas até esta terça. Já o CPERS contabiliza em torno de 84 escolas totalmente ou parcialmente paradas, com cerca de 5 mil professores aderindo ao movimento.

Os professores haviam iniciado a greve reivindicando, entre outros pedidos, o pagamento em dia e de forma integral de salários, os reajustes salariais e realização de concursos públicos para professores e funcionários das escolas.

O grupo também é contra o pacote do Executivo que prevê, por exemplo, alterações nas carreiras dos servidores. O projeto está em discussão na Assembleia Legislativa.

A categoria não entrou em acordo com o governo. Na assembleia, os professores também deliberaram por exigir o pagamento dos dias parados, rejeitando proposta apresentada pelo governo, e pela construção de um calendário de mobilização contra o pacote de reformas.

Em janeiro, o governo havia proposto pagar em até cinco dias úteis o salário integral relativo ao tempo paralisado. O valor dos 25 dias de greve seria descontado em parcelas de até 20% ao longo dos próximos seis meses.

Governo admite votar projeto depois do recesso

No Palácio Piratini, o governo admitiu pela primeira vez que pode deixar a votação do projetos que mexem com o plano de carreira e aposentadoria dos servidores para depois do recesso dos deputados. O governo havia anunciado a intenção de convocar uma sessão extraordinária para pautar o conjunto.

“Isso dependerá da condição técnica dos projetos, de ajustes eventuais que devam ser feitos em função do diálogo que temos permanente com a nossa base na Assembleia, da própria condição do quórum a ser reificado, da disponibilidade dos deputados. Tudo isso será avaliado ao longo desta semana”, informa Leite.