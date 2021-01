Professores estaduais vão seguir atividades, online, para os alunos que não foram aprovados

Compartilhe















A Rede Estadual entra o novo ano com atividades para os alunos que ainda não foram aprovados. Por 10 meses, os professores realizaram seu trabalho, de forma online, e para os alunos que não tinham acesso a internet, as escolas disponibilizaram materiais impresso. Só que muitos alunos de Alegrete não pegaram este material ou participaram da aulas, online, e ainda têm os que não foram aprovados.

De acordo com a 10ª CRE, as aulas normais vão até 8 de janeiro. Depois permanecem em aula os alunos que ainda não foram aprovados, e os que não fizeram as atividades e avaliações ao longo do ano, durante a pandemia.

Os alunos que não participaram das aulas, on line, estão em busca ativa, ou seja, a escola (equipe gestora e professores) tentam localizar esses alunos para que eles posam fazer as atividades.

Para isso, a Coordenadoria Regional de Educação criou estratégias para esses alunos serem avaliados no período de 9 a 29 janeiro

Está sendo feito uma busca ativa a esses alunos no sentido de fazerem atividades. Para serem aprovados, os alunos devem passar por avaliações e atingirem uma média.