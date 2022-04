Professores mantêm greve, mas não há números de quantos aderiram ao movimento

Share on Email

A reivindicação é pelo pagamento de valores variados que, segundo o STEMA, foram retirados de seus salários e que teriam conquistados em decisão judicial, em 2015, em complemento ao piso da época.

Professores em greve em frente ao Centro Administrativo

O Secretário de Administração, Rui Alexandre Medeiros, diz que nada foi retirado o que acontece é que antes deste reajuste de 10,16% ( a todos os servidores), o município precisava fazer um complemento para chegar ao piso do Magistério, cumprindo assim a determinação judicial. Com o reajuste, naquele período, alcançou o piso do Magistério, desta forma, o município não precisa complementar para alcançar o piso.

Ele, o prefeito Márcio Amaral e o secretário Paulo Faraco estiveram em Porto Alegre buscando assessoramento para ver outros posicionamentos jurídicos.

Desde segunda- feira(4), o PAT busca informações sobre o número de professores municipais que estão em greve e, tanto o STEMA, quanto a Secretaria de Educação, até o momento, ainda não dispõem desses dados e dizem que um levantamento está sendo realizado junto às Escolas.

Muitos pais entraram em contato com a redação questionando essa situação de quem parou. Se os filhos vão ter aula ou não.