Professores municipais permanecem em greve

Há 11 dias em greve, os professores municipais continuam mobilizados. Todos os dias os piquetes fazem manifestações e panfletagens no calçadão e outros pontos da cidade.

Com cartazes e faixas, eles mostram o porquê do movimento grevista.

Os professores lutam pelo pagamento dos 33,24% do piso do Magistério, anunciado pelo Governo Federal. E também pela reposição que, segundo o STEMA, foi retirada dos contracheques no início desse ano, uma vez que os valores já haviam sido garantidos por lei em cima do piso em 2015.

Neste dia 13, os professsores voltaram para a frente do MP para mostrar que a mobilização permanece e queremn a posição da Justiça em relação aos seus pleitos.

Professores municipais em greve em frente ao MP- Alegrete

Nada foi retirado, diz o Secretário de Administração, Rui Alexandre Medeiros. O que acontece é que antes deste reajuste de 10,16% o município precisava fazer um complemento para chegar ao piso do Magistério, cumprindo assim a determinação judicial. Com o reajuste, a base alcançou o piso do Magistério, desta forma o município, não em todos mas na maioria dos casos, não precisa complementar para alcançar o piso.

O Secretário informa que tiveram uma reunião com representantes do STEMA, no dia 13, quando foi reforçada a posição que a Administração já havia pontuado. – Ficou clara a intenção da Prefeitura na busca de medidas para baixar o índice de pessoal, o que possibilitará dar aos servidores um ganho real.

– Manteremos o diálogo aberto, reconhecendo a necessidade de seguirmos buscando alternativas, mas da mesma forma temos a convicção de estarmos fazendo o correto e dentro do que a legislação nos respalda , disse o Secretário.