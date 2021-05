Professores se cadastram nas unidades de saúde e serão vacinados nesta quinta em Alegrete

Compartilhe















A luta pela vacinação dos professores foi travada pelo STEMA e pela categoria como condição para a volta das aulas presenciais em Alegrete.

O anuncio pelo Prefeito Márcio Amaral de que a vacinação seria aberta aos professores foi muito comemorada pela classe aqui no Município.

Nesta primeira fase serão cadastrados profissionais da educação, professores e funcionários, que atuam na educação infantil (creches e Escolas Municipais de Educação Infantil) da rede pública e privada, com exceção dos motoristas, que devem ser vacinados em etapa posterior. O cadastro será realizado em todas as Unidades Básicas de Saúde do município.

Na quinta-feira a aplicação da vacina será apenas no antigo Posto de Atendimento Médico (PAM). O cadastramento acontece nas UBSs de referência, mediante comprovação de atividade profissional, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h. “São pelo menos 300 servidores do município, entre funcionários e professores, que atuam nas EMEIS que poderão receber a vacina nessa primeira fase”, esclareceu a secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Ângela Viero.

Os professores municipais devem ir até a unidade de saúde mais próxima com seu contra cheque ou algum documento que comprove que é professor pra fazer o seu cadastro.

A secretária Angela Viera ressalta que, também, serão vacinados os professores que atuam na educação infantil de escolas da Rede Estadual e particular