Professores voltam à velha pratica de fazer chamada manual com sistema da Procergs fora do ar

Sem o funcionamento da Procergs que está fora do ar, as escolas estaduais de todo o Estado estão sem sistema e tiveran que retomar o trabalho manual de controle escolar e de toda os serviços das escolas. E aqui em Alegrete não é diferente, como na escola estadual Demétrio Ribeiro e todas as demais da rede estadual de ensino do Município.

A chamado de alunos está sendo feita de forma manual e as diretoras comentaram que tiveram reunião com a Coordenadora Regional de Educação, Sara Cardoso, que comentou que na pandemia todos precisaram aprender a usar os meios online para dar aulas aos estudantes que ficaram em casa, e agora com a catatrósfe climática precisam voltar a escrever documento escolar à mão.

No portal do governo estadual, a última notícia foi publicada foi na segunda-feira (6) às 20h43min, antes de o sistema de processamento de dados estaduais ter sido desligado para evitar um colapso da rede. Já no site da Defesa Civil estadual, a última postagem foi um alerta, publicado no dia 5 de maio às 20h32.