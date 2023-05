Profissionais de Alegrete querem para já a implementação do piso da enfermagem

Share on Email

No último dia 15 de maio, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luis Carlos Barroso, restabeleceu o piso salarial nacional da enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira, mas ressaltou que os valores devem ser pagos por estados municípios e autarquias somente nos limites dos recursos repassados pela União.

Devido a isso, vários municípios do Brasil enviaram solicitação ao Ministério da Saúde para que refaça os cálculos sobre os valores que serão repassados, já que alguns consideram insuficientes para que estes possam pagar o piso. Isso fez com que o pagamento do novo piso salarial da enfermagem esteja suspenso, provisoriamente, por 60 dias, e neste tempo aguarda que os parlamentares apresentem projetos que viabilizem garantir o pagamento dos valores aos profissonias da saúde.

Profssional da Saúde de Alegrete

O Governo anunciou abrir crédito especial de 7,3 bilhões no orçamento do Fundo Nacional da Saúde para garantir o pagamento do piso que será de 4.750 para enfermeira, R$ 3.325 para técnicos e R$ e 2.375 para auxiliares e parteiras. Alegrete, conforme a Secretaria da Saúde vai receber 19. 345,00 reais por mês como diferença.

Comissão, de Alegrete, que trata do pagamento do piso

A Rede Municipal de Saúde tem 38 enfermeiros, 83 técnicos de enfermagem e 12 auxiliares de enfermagem, conforme portal da transparência da Prefeitura. A Secretária da Saúde, Haracelli Fontoura, diz que se for Lei o Município terá que pagar e lembrou que, mesmo aprovado foi suspenso por 60 dias até que se decida os valores que serão repassados, como diferença a todos os Municípios do Brasil, para que possam pagar o piso da categoria.