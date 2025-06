Programa Bolsa Juventude Rural está com inscrições abertas para edição 2025

A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Na atual edição, serão disponibilizadas 139 bolsas no valor de R$ 300 mensais cada, por um período de dez meses, a serem pagas a partir de junho de 2025, independentemente da data de concessão/contratação. Das bolsas oferecidas, serão disponibilizadas 69 para alunos regularmente matriculados no 2º ano e 70 para alunos matriculados no 3º ano do Ensino Médio. O prazo para envio da documentação termina em 27 de junho de 2025.

Conforme o titular da SDR, Vilson Covatti, para que aconteça uma sucessão rural eficaz, é fundamental investir em políticas públicas que valorizem a vida no campo. “Necessitamos de ações que promovam acesso à educação, tecnologia e crédito rural, além de reconhecer o papel estratégico das novas gerações na modernização e diversificação da produção agrícola”, concluiu Covatti.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O programa Bolsa Juventude Rural tem por finalidade incentivar a permanência e o retorno dos jovens ao Ensino Médio e criar condições para a permanência do jovem no meio rural. As bolsas são destinadas a estudantes regularmente matriculados no 2º ou 3º ano, em escolas públicas estaduais ou instituições educacionais comunitárias que trabalham com a Pedagogia da Alternância. Este método propicia a interação entre o estudante que vive no campo e a realidade que vivencia no seu cotidiano.

Edital

Manual do sistema do programa

Documentos necessários

Termo de manifestação de interesse e aceite das condições

Termo de concordância

Pré-projeto

Formulário de recursos e reanálise

Formulário de frequência para os jovens classificados

Projeto produtivo