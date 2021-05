Programa Cidade Empreendedora contempla empresas locais com consultorias e workshops

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, em parceria com o Sebrae, realizou na última sexta-feira, o sorteio do Programa Cidade Empreendedora do eixo “Valorização das Empresas Locais”. Foram sorteadas empresas do ramo gastronômico, que participarão gratuitamente, de uma trilha de consultorias individuais e em cursos no formato de workshop, que irão proporcionar aos empresários muitas ferramentas, dicas e sugestões de melhorias através de profissionais altamente especializados do Sebrae RS.

O Programa contemplou empresas para receber as capacitações que envolvem as consultorias e workshops:

– Consultoria em Avaliação de Boas Práticas de Fabricação;

– Consultoria em Perfil Empresarial;

– Consultoria em Atendimento Especializado;

– Consultoria em Gestão de Fluxo de caixa;

– Consultoria em Gestão de Indicadores Econômico e Financeiro;

– Consultoria em Gestão de Marketing Digital;

– Workshop Gestão de Equipes;

– Workshop Recrutamento e Seleção;

– Workshop Gestão de Tempo;

– Workshop A Arte de Encantar Clientes.

As empresas sorteadas foram:

Mais Sabor Viandas – Liziane Guedes Estivalet;

Ludimila Viandas- Ludimila Franco Alves;

Sr. Burguer – Silvio Humberto Rossi;

Artesanais Fernandes – Flávia Antunes Fernandes;

Sorveteria da Praça – Cristiane Huther;

PeF Pastelaria – Lionel Francisco dos Santos;

Papilas Hamburgueria – Bruno Benites Jaques;

Sabor sem Culpa – Renata Rodrigues Maciel;

Lanches Lekão – Simone Almeida dos Santos;

Dom Lagarto – Francisco Cesar do Prado Pedroso

O Programa prevê ainda quatro workshops:

– Workshop Gestão de Equipes;

– Workshop Recrutamento e Seleção;

– Workshop Gestão de Tempo;

– Workshop A Arte de Encantar Clientes.

As empresas sorteadas para realizar os workshops foram:

Padaria Nosso Pão – Josielen Silva Vieira;

Padaria Conquistadora – Cibele Ribeiro;

Confeitaria Água na Boca – Valquiria Machado Oliveira;

Restaurante Capri Eventos – Joiza Broll Rossi Beulch;

Padaria Rosariense – Araci da Rosa Valente e paulo Leonardo da Rosa Valente;

Todas as empresas sorteadas e as demais que realizaram a inscrição poderão participar do workshop “Arte de Encantar Clientes”.