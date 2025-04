Programa Criança Feliz oferece atenção e cuidados a centenas de crianças e gestantes

Com foco no atendimento de crianças até 03 anos de idade, gestantes e crianças beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC) até 6 anos, a iniciativa busca promover um ambiente saudável e acolhedor para as famílias.

Os principais objetivos do Programa Criança Feliz incluem a promoção do desenvolvimento infantil por meio de apoio e acompanhamento na primeira infância, o suporte a gestantes na preparação para o nascimento e o fortalecimento dos vínculos familiares. Esses objetivos são essenciais para garantir que as crianças recebam os cuidados necessários durante suas primeiras etapas de vida.

As visitas domiciliares são realizadas por profissionais capacitados, conhecidos como visitadores, que fazem um acompanhamento semanal nas residências. Durante essas visitas, são desenvolvidas atividades pedagógicas que estimulam o desenvolvimento das crianças e fortalecem os laços afetivos entre pais e filhos. Além disso, o programa realiza ações intersetoriais que buscam apoiar gestantes e suas famílias, promovendo um ambiente favorável para o crescimento saudável das crianças.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Atualmente, o programa atende 112 crianças e gestantes, com uma meta ambiciosa de alcançar 200 atendimentos. A equipe está constantemente em movimento, realizando intervenções no Projeto Reciclador e colaborando com escolas locais para levar informações relevantes às mães com filhos pequenos e às comunidades em assentamentos.

A importância desse programa vai além dos números; ele representa um compromisso com o futuro das crianças de Alegrete. Ao fortalecer os vínculos familiares e promover o cuidado, proteção e educação na primeira infância, o Programa Criança Feliz se consolida como uma ferramenta essencial para a construção de um amanhã mais promissor.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Com um trabalho contínuo e dedicado, a equipe reafirma seu compromisso em transformar vidas e garantir que cada criança tenha a oportunidade de crescer em um ambiente seguro e amoroso.

Fonte: Assistência Social