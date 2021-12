Programa de saúde é implementado para detentos do Presídio de Alegrete

Depois de muito trabalho, incansável busca para a aprovação da política prisional que oferece verbas federal e estadual para o Município, o programa foi implementado. Essa medida estava sendo buscada há mais de um ano e não havia sido habilitada diante das más condições do PEAL. Entretanto, com o trabalho realizado pela atual administração, através de Cledir Pies e os recursos do Judiciário, muitas melhorias foram realizadas na Casa Prisional, além do projeto apresentado em relação à Unidade de Saúde Itinerante. Isso garantiu a verba e também o atendimento médico aos apenados.

Através da Portaria N°775/2021, foi aprovada a habilitação do Município para receber recursos do Estado do RS e Federal. Com o objetivo de garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS, a PNAISP prevê que os serviços de saúde no sistema prisional passem a ser ponto de atenção da Rede de Atenção à Saúde (RAS) do SUS, qualificando também a Atenção Primária no âmbito prisional como porta de entrada do sistema e ordenadora das ações e serviços de saúde pela rede.

A transferência de recursos financeiros está condicionada à habilitação de Equipes de Atenção Primária Prisional (eAPP) previamente cadastradas no SCNES. A eAPP apresenta composição multiprofissional e tem a responsabilidade de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade, devendo realizar suas atividades nas unidades prisionais ou nas unidades básicas de saúde a que estiver vinculada. O número de pessoas custodiadas e o perfil epidemiológico dessas pessoas determinarão as modalidades de equipe, bem como suas respectivas cargas horárias.

Em Alegrete, esse trabalho é de suma importância e, devido as condições atuais do PEAL, a alternativa encontrada para o atendimento foi através da Unidade de Saúde Itinerante. Todas as sextas-feiras, o ônibus com uma equipe composta por um médico, dentista e demais profissionais da área da saúde, realizam atendimento direto no Presídio Estadual de Alegrete, através da Secretaria de Saúde do Município.

Andreia Carneiro, Coordenadora adjunta da 10ª CRS, disse que saiu muito satisfeita com o resultado do Programa no PEAL. “Foi muito satisfatório para nós, verificar que o atendimento está sendo realizado e todos os benefícios, pois, como disse o administrador do PEAL, Cledir Pies, a logística para levar um apenado até as Unidades de Saúde é imensa e o atendimento no local, melhorou muito a qualidade de vida dos apenados. Saímos, surpreendidas positivamente com o que verificamos” concluiu.

Segundo o diretor, Cledir Pies, esse foi um grande avanço pois o atendimento melhorou muito a saúde dos detentos. Ficou muito bem organizado, com toda segurança para a equipe e isso está se refletindo positivamente na saúde de todos.