Programa, Família acolhedora, foi o destaque da Semaneca 2021

O encerramento da 4ª Edição da Semaneca, evento promovido pela Câmara Municipal e parcerias, ocorreu na tarde da última sexta-feira com a participação da promotora de Justiça de Alegrete, da Vara da Infância e Juventude, Luiza Losekann.

Semaneca

Para um público espalhado em 15 cidades do Estado,além de Curitiba (PR)e Madalena(CE),que acompanhou via on line, a palestrante focou na experiência exitosa do programa Família Acolhedora em Alegrete. Afirmou a promotora que Alegrete está na dianteira e com certeza vai colher os frutos desse engajamento. O programa aqui está dando certo, enfatizou.

Em sua exposição,a palestrante definiu que acolhimento familiar pode ser uma família como também uma pessoa física, – desde que habilitada pela Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social – que se proponha a acolher a criança ou o adolescente em situação de risco social.

Mas a palavra final sempre será do juiz, observou.O acolhimento é temporário, passando a família por uma avaliação de seis em seis meses, no prazo de dois anos e salvo comprovada necessidade é possível manter por mais tempo.

A sua palestra foi complementada com a apresentação de vídeos e slides.Um deles, sobre o programa Família Acolhedora de Alegrete, como surgiu a ideia e o caminho percorrido até chegar ao momento atual. Embora com a Família Acolhedora, a Moradia Transitória continua a cumprir seu papel,estando disponível para acolher crianças e adolescentes que não se enquadram no programa, foi ressaltado.

Relatou a promotora Luiza que não é fácil afastar crianças e adolescentes da própria família. O acolhimento é das últimas alternativas. Retirar uma criança de sua família para uma família substituta é decisão pensada, mas há o meio termo que é o acolhimento institucional.

Para a palestrante, embora se reconheça por melhor que sejam os cuidadores, ao ser destinada para uma família acolhedora, a criança em situação de risco transforma a sua vida, porque só o amor transforma e a família acolhedora é capaz de proporcionar essa transformação.

No encaminhamento para o encerramento da Semaneca,a secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti, que acompanhou todas as palestras, deu depoimento dizendo de seu orgulho por Alegrete dar esse passo e valorizou o trabalho de sua equipe. Também a secretária de Educação, Angela Vieiro se manifestou parabenizando pelo êxito da programação, afirmando que é na escola onde primeiro se percebe quando uma criança está em situação de risco social. Já, em nome do Conselho Tutelar de Alegrete, o conselheiro Emir Almeida falou sobre o êxito da ação.

A presidente da Câmara,Firmina Soares,agradeceu a participação de todos e disse da importância do alcance social do Programa Família Acolhedora em Alegrete, com esse olhar diferente para a criança que precisa de afeto e de amor.

O autor da proposição da Semaneca, vereador Moisés Fontoura, disse da satisfação pela participação virtual no evento, destacando os conselheiros tutelares de várias cidades da região e pessoas que se conectaram de cidades mais distantes como foi de Curitiba e Madalena, no Ceará.

O legislador disse acolher com muito interesse a proposição apresentada por um dos participantes,Ataliba Prado, de Curitiba, no sentido de que a próxima Semaneca tenha caráter internacional.

A 4ª Edição da Semaneca, promovida pela Câmara Municipal e Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, contou com o apoio do Conselho Tutelar e 10ª Coordenadoria Regional de Educação, Poder Judiciário e Ministério Público.

Os vereadores Fábio Perez Bocão e Eder Fioravante tiveram participação efetiva.

Por Alair Almeida