O Programa Futuro do Agro encerrou suas atividades em Alegrete na última quarta-feira (25), com a apresentação dos projetos desenvolvidos pelos participantes e a entrega dos certificados. A cerimônia foi realizada no CPA Nehyta Ramos e marcou a conclusão de uma jornada de aprendizado, troca de experiências e incentivo à inovação no setor agropecuário.

Promovida em parceria entre o Sebrae e a Prefeitura de Alegrete, a iniciativa contou com etapas de formação e imersão nos dias 8 e 9 de julho, no Sicredi, com a participação do consultor do Sebrae, Lucas Cesar. Durante os encontros, foram trabalhados conhecimentos e ferramentas voltados ao fortalecimento do agronegócio, estimulando o desenvolvimento de ideias, a inovação e a criação de soluções para o meio rural.

A apresentação dos projetos representou um dos momentos mais importantes do programa, permitindo que os participantes compartilhassem os conhecimentos adquiridos e apresentassem as propostas desenvolvidas ao longo das atividades. O encontro reuniu professores e integrantes de diferentes polos educacionais do município.

Participaram do programa as seguintes escolas e seus respectivos professores:

EMEB Costa Leite: Grupo 1, professora Rivadávia Leite; Grupo 2, professor William Medeiros.

Grupo 1, professora Rivadávia Leite; Grupo 2, professor William Medeiros. EMEB João André Figueira: professora Aline Andrelli e professor Emerson Costa.

professora Aline Andrelli e professor Emerson Costa. EMEB Silvestre Gonçalves – Polo Rincão do 28: professor Wilson Júnior de Araújo.

professor Wilson Júnior de Araújo. EMEB Constantino de Souza Nunes: professor Márcio dos Santos Oliveira.

professor Márcio dos Santos Oliveira. EMEB Francisco Mafaldo – Rincão do Caveirá: professores Pietro Henrique Melo de Oliveira e Maicon Klein Blanco Alves.

professores Pietro Henrique Melo de Oliveira e Maicon Klein Blanco Alves. Escola Alfredo Soares Leães – Rincão de São Miguel: professores Júlio César Resch e Luciele Velho.

O Programa Futuro do Agro tem como propósito aproximar educação, conhecimento e oportunidades, incentivando o protagonismo dos participantes e o desenvolvimento de projetos que contribuam para o futuro do agronegócio.