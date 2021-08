Programa Hospital com Mais Saúde da RGE contempla Santa Casa

Na última terça-feira (24), a Santa Casa de Caridade foi contemplada pelo lançamento do programa Hospital com Mais Saúde, da RGE e parcerias.

O programa que é uma experiência exitosa em vários hospitais, visa auxiliar instituições hospitalares na geração de receitas, qualificando o atendimento à população e contribuindo para a adimplência dos hospitais, através de fonte adicional de receita, proporcionando o pagamento total e parcial de suas contas de energia e direcionando recursos para a melhoria na qualidade da prestação de serviços.

O anúncio ocorreu no auditório da Santa Casa, com a presença de lideranças políticas, empresariais e entidades. O prefeito Mário Amaral, o vice-prefeito Jesse Trindade Santos e a secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, estiveram presentes.

O provedor da Santa Casa, Roberto Segabinazi destacou a parceria que vai ser importante na redução de custos numa empresa que trabalha 365 dias no ano, 24 horas do dia, sem parar.

Que será buscada a participação de clubes de serviços e empresas para reforçar a campanha, mas a sustentação será realmente através do usuário de energia que junto com a fatura terá um bônus.

A contribuição na conta de luz pode salvar vidas, conforme declarou o consultor de negócios da RGE, Thiago Paz. O vereador João Leivas representou a câmara e participou de uma reunião na sala da direção do Hospital, com As presenças do prefeito Márcio, vice Jesse e secretária de Saúde Haracelli em que os assuntos foram sobre o funcionamento da Hemodiálise e as dívidas da Santa Casa com a CORSAN.

Autoridades do município prestigiaram o lançamento

Em, uma visita rápida no pátio do Hospital foram mostradas obras que estão sendo realizadas como o novo bloco cirúrgico e nova sala para o tomógrafo do Hospital. O novo aparelho deve chegar antes do fim do ano, informou a direção. .A Santa Casa está investindo mais de R$ 1 milhão em melhorias nas suas instalações físicas e componentes, afirmou o diretor Roberto Segabinazi.

O Programa RGE nos Hospitais conta com três frentes de trabalho: ações de eficiência energética, investimentos em infraestrutura e humanização do atendimento hospitalar, além de doações em conta de energia para hospitais públicos e filantrópicos. Tudo isso, conectado aos compromissos de ESG firmados através do Plano de Sustentabilidade do Grupo CPFL.

O primeiro pilar de eficiência energética disponibiliza instalação de usinas fotovoltaicas, troca de lâmpadas para tecnologia mais eficiente e tem ajudado para uma economia média estimada de 30% nas contas de energia elétrica dos hospitais de saúde.

O segundo pilar contempla os projetos de humanização e melhorias endossados pelo Instituto CPFL, plataforma de investimento social da Companhia. Em 2021, foram investidos mais de R$ 1,5 milhão, beneficiando sete hospitais de seis cidades gaúchas. O investimento em melhorias é destinado a infraestrutura e aquisição de equipamentos; humanização hospitalar, através do apoio aos Médicos do Sorriso – os tratamentos são potencializados por meio de atividades que envolvem artes cênicas, jogos, atividades lúdicas, narrativas e música.

