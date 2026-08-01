Programa Juro Zero é lançado e oferece nova oportunidade de crédito para microempreendedores de Alegrete

Na manhã desta sexta-feira (31), foi lançada oficialmente a segunda edição do Programa Juro Zero, em solenidade realizada na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete. A iniciativa busca ampliar o acesso ao crédito para microempreendedores individuais (MEIs) e microempresas do município, incentivando investimentos, capital de giro e o fortalecimento dos pequenos negócios.

Participaram do ato o prefeito Jesse Trindade, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Lucas da Costa, além de servidores públicos e representantes da administração municipal. Durante o lançamento, foi destacada a importância do programa como uma ferramenta de incentivo ao empreendedorismo local, oferecendo condições facilitadas de crédito para quem deseja investir na expansão do próprio negócio ou reforçar o capital de giro.

Segundo a Prefeitura, a segunda edição do Juro Zero chega em um momento de crescimento do número de microempreendedores em Alegrete, ampliando as oportunidades para que mais empresários tenham acesso a recursos financeiros com menor custo, contribuindo para o desenvolvimento econômico do município.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito Jesse Trindade ressaltou que o programa é voltado aos microempreendedores individuais e às microempresas de Alegrete, destacando que a iniciativa amplia o acesso ao crédito para investimentos, capital de giro e fortalecimento dos pequenos negócios, contribuindo para movimentar a economia e gerar novas oportunidades no município.