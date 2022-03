Programa Municipal de Turismo Rural começa definir rotas

O Programa Municipal de Turismo Rural da Prefeitura de Alegrete, realizado através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo em parceria com o Sindicato Rural (SRA) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-RS), está proporcionando uma série de atividades que buscam capacitar os empreendedores participantes.

Uma das atividades realizadas pela turma de Alegrete foi a visitação técnica em estabelecimentos que estão trabalhando com turismo rural na região da Fronteira Oeste, que teve o objetivo de proporcionar a troca de conhecimento e descobrimento de potencialidades, conforme frisou a turismóloga do SENAR, Claudiana Y Castro. A excursão técnica contou com a parceria da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Alegrete, através do auxílio no transporte.

A primeira visita foi organizada pela agência de viagens KM1, na qual a diretora Fernanda Nacarato acompanhou a turma na Canto Queijara, em Barra do Quaraí, município que faz divisa com o Uruguai e Argentina. Os proprietários Mariana Rosa e Paulo Ceratti proporcionaram um roteiro aos visitantes que conheceram o Compost Barn – um sistema de produção de leite que garante maior conforto animal e maior produtividade das vacas leiteiras. Na sequência, foi realizada visita na agroindústria e a degustação de queijos, que possuem características como sabores e aromas do pampa gaúcho.

Pela parte da tarde, a turma se deslocou para o município de Uruguaiana sendo recebidos pela secretária de Turismo, Vanessa Welter, que organizou um roteiro guiado passando por locais históricos e também pelo Centro Comercial da cidade com a condução do pesquisador e historiador Dagoberto Alvim.

Segundo a Secretária Vanessa Welter “o turismo tem um grande potencial de crescimento não apenas local, mas também regionalmente, por isso é que seguimos buscando parceiros que contemplem o turismo de toda a Fronteira, na intenção de fazer com que o turista permaneça mais tempo em nossa região gerando divisas e ampliando a distribuição de renda”.

A última parada foi na Estância Timbaúva, onde o grupo foi recepcionado pelos proprietários Álvaro Quadros e Christina Cunha. No local, os visitantes tiveram contato com a natureza, história da propriedade, degustaram um delicioso piquenique com produtos da terra e por fim realizaram um brinde ao por do sol, sendo esta uma experiência diferenciada oferecida pelos empreendimentos turísticos em Uruguaiana.

Conforme o diretor de Turismo de Alegrete Leonardo Cera, a excursão técnica foi interessante para os participantes do programa perceberem que suas propriedades rurais em Alegrete estão muito próximas para oferecer serviços de turismo rural tão bons quanto os visitados em Uruguaiana e Barra do Quaraí, e que podem aproveitar características locais como a história do Baita Chão e a cultura do povo gaúcho tornando cada local uma experiência única aos turistas.

A secretária da SEDETUR, Caroline Figueiredo enfatiza que o Turismo Rural é uma atividade que receberá atenção especial da Secretaria. “Temos ações iniciadas para implantar as rotas que visitarão fazendas e locações da área rural. Mas, além disso, queremos incentivar a implantação de negócios na área rural para que se transformem em produtos turísticos. Queremos uma parceria forte com o Sindicato Rural e vamos buscar soluções para todas as dificuldades encontradas pelos empresários rurais. Recentemente visitamos cases de Turismo Rural em outros municípios para compreender como avançaram para buscar o sucesso”, informa a secretária.