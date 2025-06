Programa que combate o bullying foi apresentado na escola Waldemar Borges

Na tarde desta segunda-feira(9), a Rede de Apoio à Escola (RAE) realizou uma atividade na Escola Municipal de Ensino Básico Waldemar Borges, com foco no combate ao bullying e no incentivo às relações afetivas entre alunos, professores e comunidade escolar. A ação teve como tema “Bullying: A hora do combate – Vamos falar de afeto” e contou com a presença de representantes de diversas instituições envolvidas no atendimento intersetorial a estudantes da rede pública de ensino.

Coordenada por Marilene Vargas Ferreira e Denise Pedroso Almeida, a atividade faz parte de um conjunto de ações da RAE em parceria com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, através do advogado e representante da Promotoria de Justiça, Onei Nicola Ferreira Filho, além da psicanalista Marileia Marchezan.

A proposta da RAE é articular ações de prevenção à evasão escolar, infrequência, bullying e outras situações que possam comprometer o desenvolvimento integral dos estudantes. A atividade foi organizada em conjunto com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Alegrete (Secel), a 10ª Coordenadoria Regional de Educação (10ª CRE), o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi Alegrete), além de profissionais da saúde mental e segurança pública.

Durante a atividade na escola, foram realizadas rodas de conversa, escuta qualificada e momentos de interação entre alunos e os profissionais envolvidos. A terapeuta Joceane Fagundes, a profissional da saúde mental Cátia Gonçalves e a representante do Capsi, Juliana Rodrigues, estiveram presentes no atendimento e orientação de alunos e familiares. A ação contou também com a participação da Brigada Militar, através da Patrulha Escolar do Comando Regional de Polícia Ostensiva, representada por Janaína Mota.

A Rede de Apoio à Escola atua de forma intersetorial, encaminhando os estudantes para atendimento nas áreas de saúde, assistência social e proteção, como CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, CAPS, entre outros. O acompanhamento dos alunos se dá a partir de ferramentas como a plataforma Ficai 4.0, que permite identificar casos de infrequência, vulnerabilidade social e possíveis violações de direitos.

A RAE também realiza busca ativa e diálogo com os responsáveis dos alunos, visando garantir permanência e participação no ambiente escolar. O trabalho conta com apoio institucional da Prefeitura de Alegrete e da 10ª CRE, além de agentes públicos e profissionais das redes de ensino e assistência.

A proposta da atividade realizada na Emeb Waldemar Borges é replicar ações semelhantes em outras escolas do município ao longo do ano letivo, conforme planejamento da coordenação intersetorial.