Programa Sinal Vermelho, do Vereador Ênio Bastos, foi aprovado para ajudar mulheres vítimas de violência

O programa é destinado ao enfrentamento e à prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, em cumprimento ao disposto no artigo 8º da Lei Federal Nº 11.340 de 2006.

O Sinal Vermelho na mão de uma mulher é um alerta de que ela sofre algum tipo de violência, assim ao mostrar o sinal pede algum tipo de ajuda. As empresas que firmarem o termo de cooperação poderão quando uma mulher chegar com este sinal vermelho tentar conversar com ela e acionar a Rede de Proteção.