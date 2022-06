Programa Sinal Vermelho vai ajudar no combate à violência contra a mulher em Alegrete

Share on Email

O sinal vermelho na palma da mão da mulher é um indicativo de que ela está querendo denunciar algum tipo de violência doméstica ou familiar.

O projeto visa fazer com que empresas e instituições façam um termo de cooperação e no caso de uma mulher, vítima de violência, chegar com um X em vermelho na mão e mostrar nesses locais ela possa ser ajudada.

Campanha Tenho Amor, Tá no meu sangue atingiu o limite de doações antes do prazo

Nesse caso, quando isso acontecer a empresa, intituição ou entidade pode pegar o endereço dessa mulher e encaminhar aos orgãos competentes para que ela possa receber atenção.

O recente femincídio que vitimou uma mulher de 48 anos, em Alegrete, morta a facadas pelo ex companheiro suscitou que se deve fazer ainda mais em defesa das mulheres, comentou o vereador- destacando o trabalho dos orgãos de segurança e ONGs da cidade.