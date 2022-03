Programa Tempo de Aprender vai selecionar assistentes de alfabetização

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Alegrete abrirá processo seletivo do Programa Tempo de Aprender, que irá selecionar Assistentes de Alfabetização para atuar nas escolas da Rede Municipal de Educação de Alegrete que atendem turmas de 1° e/ou 2° anos do Ensino Fundamental – de acordo com a Portaria nº 280, de 19 de fevereiro de 2020, do Ministério da Educação que institui o Programa Tempo de Aprender e dispõe sobre a alfabetização no âmbito do Governo Federal.

Poderão participar estudantes ou licenciados em Pedagogia, habilitados em Ensino Médio, habilitados ou estudantes de Ensino Médio na modalidade de Curso Normal (Magistério), com idade mínima maior de 18 anos.

As inscrições serão realizadas no período de 07 de março a 11 de março de 2022 no link:

FORMULÁRIO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER MUNICÍPIO DE ALEGRETE – RS

O Assistente de Alfabetização é voluntário e o valor de R$ 150,00 por turma é destinado à ajuda de custeio. O mesmo poderá assumir até oito turmas de acordo com a demanda.

Mais informações você encontra no documento com as informações completas, disponível no link: Processo Seletivo Programa Tempo de Aprender