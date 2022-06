Programação de Corpus Christi será dedicada à paz

Na próxima quinta-feira é feriado – Dia de Corpus Christi.

A paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, como é de costume, vai realizar uma programação especial no dia 16.

Já está definido uma missa, às 15h, no templo da igreja. Depois da oração da paz, os que estiverem na igreja serão convidados a sair e participar da procissão em volta da praça. Depois, todos retornam para igreja onde acontecerão as bençãos aos presentes.

Todos estãos sendo convidados a usarem roupas claras e levarem balões brancos no Dia de Corpus Christi.

Este ano, não haverá tapetes coloridos, porque o pároco Pedro Navarro diz que gostaria que fossem de serragem e não teve tempo hábil para que fossem confeccionados dessa maneira.

A data para se celebrar o corpo e o sangue de Jesus Cristo materializados na eucaristia surgiu no ano de 1264. Na ocasião, o papa Urbano IV instituiu a celebração do Corpus Christi após dois episódios. O primeiro deles foi com Santa Juliana. Ela teve visões nas quais Jesus pedia que o ministério da eucaristia fosse celebrado com destaque.

Outro fator que levou à criação do Corpus Christi foi a ocorrência do chamado “Milagre de Bolsena”.

Segundo informações publicadas na coletânea “Edizioni San Clemente”, da editora italiana Unilibro, o milagre ocorreu quando um sacerdote celebrava a Santa Missa em Bolsena, na cripta Santa Cristina, na Itália. Ao partir a Santa Hóstia, viu verter sangue dela . Logo que soube do ocorrido, o papa Urbano IV mandou reunir os objetos usados na celebração. Os mesmos estão guardados até hoje (sete séculos depois) na Basílica de Santa Cristina.