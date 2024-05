Programação do Maio Amarelo é transferida para setembro em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, em parceria com as Polícias Rodoviárias Estadual e Federal juntamente com o Centro de Formação de Condutores de Alegrete (CFC), decidiu por transferir às atividades alusivas referente ao Maio Amarelo.

A decisão foi baseada em virtude do momento em que o Estado se encontra. O secretário de Mobilidade Urbana e Cidadania, Uiliam Almeida, explicou que o cronograma foi transferido para setembro, pois no mês também comporta a semana do trânsito, “iremos remanejar o calendário da pasta, vamos informar os horários e locais de atuação o mais breve possível nos meios de comunicação da Prefeitura”, destacou o servidor.

A agenda de atividades para o mês de setembro contará com blitz educativas em vários pontos estratégicos da cidade, escolinhas de trânsito para crianças das séries iniciais, batepapos sobre segurança no trânsito com alunos do ensino médio de várias Instituições de Ensino do Município, dentre outras atividades.

O “movimento Maio Amarelo” foi criado e difundido a partir da decretação pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 11 de maio de 2011, na Década de Ação para Segurança no Trânsito 2011-2020. Deste modo, o mês de maio se tornou referência para a intensificação das ações realizadas por diversos países, visando a redução da violência no trânsito e a cor amarela foi escolhida por simbolizar o estado de atenção representado nos sinais de trânsito, mais notadamente no sinal amarelo do semáforo.

De acordo com atual Plano Global da ONU – Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2021- 2030 – a meta é reduzir em pelo menos 50% as mortes e lesões no trânsito. Em todo o mundo, os acidentes de trânsito continuam sendo uma das principais causas de mortes, embora cada uma dessas mortes e lesões seja evitável.