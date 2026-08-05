Projeção de alta no leite acende alerta para consumidores; veja os preços em Alegrete

O Conseleite também apresentou o valor consolidado de junho, que fechou em R$ 2,4320 por litro, ligeiramente acima do consolidado de maio, de R$ 2,4302, uma variação positiva de 0,07%. De acordo com o coordenador do Conseleite, Kaliton Prestes, os preços seguem estáveis e próximos da média histórica registrada nos principais estados produtores de leite do país. “Temos uma estabilidade nos preços e uma sustentação dos valores pagos ao produtor neste primeiro semestre do ano”, destacou.

Apesar da valorização, representantes dos produtores e da indústria demonstraram preocupação durante a reunião do conselho em razão do elevado volume de chuvas registrado no Rio Grande do Sul. Caso as precipitações persistam, há risco de prejuízos ao desenvolvimento das pastagens de inverno e também às áreas destinadas às pastagens de verão, comprometendo a produção de silagem e a oferta de alimentos para os rebanhos.

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Reflexo nas prateleiras de Alegrete

Embora o valor divulgado pelo Conseleite seja uma referência para o pagamento ao produtor e não represente diretamente o preço ao consumidor, o impacto da cadeia produtiva pode ser percebido nas gôndolas dos supermercados. Em levantamento realizado em estabelecimentos de Alegrete, o preço da caixa de leite de 1 litro apresenta variação conforme a marca e o tipo do produto. As opções de leite integral, desnatado e zero lactose são encontradas entre R$ 4,89 e R$ 7,39 a unidade.

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A diferença de preços é influenciada por fatores como custos industriais, logística, tributação, marca e tipo de leite comercializado. Mesmo com a estabilidade observada no valor pago ao produtor, especialistas alertam que condições climáticas adversas podem elevar os custos de produção nos próximos meses e refletir gradualmente no preço final ao consumidor.