Projeto Alethea abre inscrições para cursos profissionalizantes voltado às mulheres

Atendendo a demanda da Rede Municipal de Proteção à Mulher, o Cerest Oeste unido a diversos parceiros, vem desenvolvendo o Projeto Alethea, que visa dar capacitação profissional para que mulheres vítimas de violência doméstica ou em situação de vulnerabilidade tenham autonomia e independência financeira.

O projeto conta com o apoio do MP Estadual, MP do Trabalho, CRAM, CREAS, Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, Fronteira Oeste Transportes, SENAC, Assesuas; SINE.

O Alethea chamou atenção, inclusive da ONU, que financiará kits de trabalho para todas as mulheres que concluírem os cursos, bem como da empresa Fronteira Oeste, que fornecerá gratuitamente os vales transporte para as alunas.

As turmas de auxiliar de cozinha e cuidadora de idosos iniciam no mês de agosto. As inscrições para os cursos podem ser feitas gratuitamente no CRAM- Centro de Atendimento da Mulher, na Rua Demétrio Ribeiro, 70 (em frente ao Conselho Tutelar). O horário é das 8h ao meio-dia e das 13h até às 17h.

As participantes receberão formação profissional com certificação por meio do SENAC. O SINE será responsável pelo suporte nos encaminhamentos a vagas de emprego, enquanto o Cerest/Oeste acompanhará as mulheres ao longo do curso e no processo de inserção profissional.

A ação faz parte do fortalecimento da rede de proteção à mulher e busca ampliar o acesso a oportunidades de trabalho para mulheres em contextos de vulnerabilidade.