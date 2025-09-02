Projeto “Bem-vindo à Sétima Arte” leva alunos da E.M.E.B. João André Figueira ao cinema



Os alunos da E.M.E.B. João André Figueira-Polo do Durasnal, participaram de uma atividade especial do projeto “Bem-vindo à Sétima Arte”, sob a coordenação do professor Emerson Costa. Estudantes de escolas do interior, muitas vezes, não têm esta oportunidade e com este projeto eles puderam vivenciar de perto o cinema que mostra, de forma ímpar, histórias da vida real ou da ficção.

A iniciativa teve como objetivo ampliar o repertório cultural dos estudantes por meio de uma vivência prática no cinema, proporcionando contato direto com a chamada sétima arte. A atividade aconteceu no Cult Cinemas, onde os alunos puderam assistir a uma sessão cuidadosamente escolhida para dialogar com o processo formativo escolar dentro do componente curricular Arte.



De acordo com o professor Emerson Costa, a proposta busca ir além da sala de aula, oportunizando aos estudantes experiências culturais que contribuem para a formação crítica, estética e cidadã.

O projeto foi bem recebido pelos alunos, que destacaram a importância da experiência em um ambiente cultural fora do espaço escolar.

Com ações como esta, a E.M.E.B. João André Figueira reforça seu compromisso em oferecer uma educação pública de qualidade, conectada às diferentes linguagens artísticas e culturais.