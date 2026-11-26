Evento será realizado na quinta-feira (27), no CAID, e reunirá alunos de diferentes modalidades para apresentar os conhecimentos e habilidades desenvolvidos ao longo de 2026.

O Projeto Caminhos Sonoros realiza na quinta-feira, 27 de novembro, às 19h30min, sua audição de encerramento das atividades de 2026. A apresentação acontecerá no CAID, localizado na Rua Barão do Amazonas, nº 460, em Alegrete, e será aberta à comunidade.

O evento marca um momento especial para os alunos, familiares e professores, que poderão compartilhar os resultados do trabalho desenvolvido ao longo do ano, celebrando o aprendizado, a dedicação e a evolução musical dos participantes.

As aulas práticas do projeto tiveram início em 20 de janeiro de 2026, com a proposta de ampliar o acesso à educação musical para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. A iniciativa busca estimular habilidades, incentivar a expressão artística e proporcionar o contato com diferentes instrumentos e práticas musicais.

Atualmente, o Caminhos Sonoros conta com 40 matrículas, distribuídas entre oito modalidades: violão, teclado, guitarra, bateria, técnica vocal, canto, musicalização e musicoterapia. O teclado representa 27,5% das matrículas, seguido pelo violão, com 25%, e pela bateria, com 12,5%.

Ao longo do ano, os participantes alcançaram 70% de aproveitamento nos conteúdos trabalhados em aula, que abrangem elementos musicais, propriedades do som, notas, acordes, harmonia, melodia, ritmo e repertório.

Além do aprendizado em sala de aula, os alunos tiveram oportunidades de vivenciar experiências culturais e apresentar seus conhecimentos ao público. Entre elas estão a participação no Brick da Praça – Edição Especial de Dia dos Pais e no Recital de Primavera, promovido pela Escola de Desenvolvimento Musical e Terapias Voz & Melodia.

O projeto também dá continuidade a uma trajetória de incentivo à educação musical iniciada em 2025, com o Projeto Musicalização na Primeira Infância, desenvolvido na E.M.E.I. Menino Deus. Atualmente, 7,5% das matrículas do Caminhos Sonoros são de crianças provenientes daquela iniciativa.

Entrada solidária

A comunidade alegretense está convidada a prestigiar a audição e acompanhar de perto o desenvolvimento dos alunos. A entrada será solidária, mediante a doação de um item, à escolha entre alimento não perecível, leite, material de higiene pessoal, produtos de higiene e limpeza ou material escolar.

O Projeto Caminhos Sonoros é desenvolvido pela Associação Desportiva e Cultural Grupo Superação, em parceria com a Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com recursos de emenda impositiva do vereador Jaime Duarte.

A Escola de Desenvolvimento Musical e Terapias Voz & Melodia e a Viva Projetos atuam como prestadoras de serviços da iniciativa. A audição representa uma oportunidade de valorizar a educação musical, incentivar novos talentos e fortalecer o acesso à cultura no município.