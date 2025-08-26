Projeto Campeões do Futuro está com aulas gratuitas em Alegrete

O Projeto Campeões do Futuro em Alegrete é uma iniciativa esportiva local que oferece aulas gratuitas de judô para crianças, liderada pelo judoca André Brazeiro. O projeto tem expandido suas atividades, incluindo aulas gratuitas, e agora tem um novo local de treinamento na sede da Escola de Samba Nós Os Ritmistas. A iniciativa busca promover o desenvolvimento de crianças e jovens, fomentando a cidadania e a prática desportiva.

O judoca André Brasiro coordena o “Projeto Campeões do Futuro”, que oferece aulas gratuitas de judô para crianças em Alegrete nas segundas, quartas e sextas no horário das 18h30min. A remodelada sede do Ritmistas é a nova casa do projeto. Interessados é só comparecerem no local em dias de treinos.

O projeto tem recebido apoio, e segundo André Brazeiro, a prática do judô é fundamental para o desenvolvimento pessoal, ensinando disciplina, respeito, responsabilidade, educação e confiança, valores que se aplicam tanto no tatame quanto na vida e nos estudos.

Um dos destaques da iniciativa é o atendimento a crianças com autismo, com melhorias significativas observadas em seu comportamento. O projeto já proporcionou viagens para crianças que nunca haviam saído de seus bairros, como a participação em um campeonato em Santa Maria, além de ter o objetivo de afastar os jovens do excesso de telas, proporcionando uma atividade física e formativa.

Um exemplo foi no último final de semana, numa competição realizada em Santa Maria, na tradicional Copa Clube Dores, que reuniu mais de 250 atletas de judô de vários pontos do Estado, teve participação do Projeto.

Além de atletas das academias Bolt, Flex e Vida Fitness, alunos dos projetos ADRA, UNIPAMPA e Campeões do Futuro.

Os professores André Brazeiro e Hellen Tito e os instrutores Iuri, Vitor Veppo e Rogério Chaves destacam o apoio e agradecem aos pais e a todos que apoiaram equipe Kageyama de Judô.

A turma retornou cheia de moral e já pensando nas próximas competições. Eles também enaltecem o apoio da Administração Municipal – prefeito Jesse/vice Luciano e à Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer pelo apoio ao esporte.