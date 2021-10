Projeto cultural marca os 190 anos de Alegrete e 115 anos de nascimento de Mário Quintana

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Diretoria de Cultura e da Biblioteca Pública Mário Quintana, com apoio da 4ª Região Tradicionalista, desenvolve, como parte da programação alusiva aos 190 anos de Alegrete, o projeto cultural “Alegrete terra de poetas: do campo a cidade”.

O ano de 2021 é marcado pelos 115 anos do poeta Mário Quintana e os 40 anos de publicação do livro póstumo do poeta João da Cunha Vargas, a ser homenageado e trabalhado mais profundamente em 2022 na rede escolar e na programação cultural da cidade. O objetivo do projeto é valorizar e visibilizar os/as poetas alegretenses. Incentivar e promover a produção poética e literária local, por meio de texto ou imagem, principalmente entre crianças e adolescentes. Valorizar e reconhecer grandes nomes locais da poesia nativista/tradicionalista e urbana: João da Cunha Vargas e Mário Quintana.

Poderão participar estudantes e comunidade em geral residentes na cidade de Alegrete conforme as categorias:

Estudantes da rede municipal, de 6 a 15 anos, nas categorias

Desenho : 1º ao 3º ano

Desenho: 4º e 5º ano

Poesia: 6º e 7º ano

Poesia: 8º e 9º ano

Comunidade em geral, a partir de 16 anos (completos em 2021).

CATEGORIAS

1 ORALIDADE: RAP

2 ORALIDADE: POESIA NATIVISTA/TRADICIONALISTA

3 ESCRITA: POESIA

As inscrições acontecem do dia 04 de outubro até o dia 18 de outubro. De modo que cada escola municipal deve selecionar obras dentre seus alunos/as e enviar apenas 1 (uma) inscrição para cada categoria acima indicadas nas quais desejar concorrer.

As inscrições serão aceitas via internet, através do preenchimento do formulário on-line pelo link https://forms.gle/9FhRtUQfUvpx1dhD8 com a indicação do NOME DA ESCOLA, categorias a concorrer e o nome do respectivo aluno/a autor/a da poesia ou desenho.

Inscritos como Comunidade em geral deverão preencher o formulário também, inserindo o texto da poesia escrita, a qual também pode ser inserida em imagem, ou enviar previamente um vídeo de até 3 minutos com a poesia declamada/cantada/falada (para as categorias oralidades).

As 13h30 do dia 22/10 representantes das escolas inscritas devem estar na Praça Getúlio Vargas com a poesia ou desenho selecionado conforme as categorias descritas no edital. Fica facultativa a presença do aluno autor da obra. O formato, as estruturas e materiais necessários para a apresentação na Mostra Cultural ficam totalmente a cargo da escola municipal.

As obras ficarão expostas das 13h30 às 17h30 e, posteriormente, as vencedoras serão expostas no átrio do Centro Cultural de Alegrete.

Cronograma do dia 22/10:

13h30 – Acontece a MOSTRA CULTURAL e chegada das escolas para montarem seus materiais na Praça Getúlio Vargas;

14h às 16h – Há a avaliação pela comissão avaliadora;

17h30min – Anúncio das vencedoras de cada categoria;

18h – APRESENTAÇÕES DO BAITA CULTURA. A cargo da 4º RT e HIP HOP na Praça Getúlio Vargas. Sendo facultativa a apresentação dos inscritos nas categorias oralidade.

19h. SARAU CULTURAL. A cargo da 4º RT (Praça Getúlio Vargas) A cargo da 4º Região Tradicionalista

PREMIAÇÃO:

Serão premiados os primeiros lugares de todas as categorias. Vencedores das categorias ORALIDADES deverão fazer a apresentação ao vivo da poesia no dia 24/10 às 18h, em frente ao Palácio Rui Ramos, dentro da programação do aniversário da cidade.

CONTATOS PARA DÚVIDAS

Dúvidas sobre o concurso podem ser esclarecidas diretamente no Centro Cultural/Biblioteca:

Terças, Quartas e Quintas-feiras das 13h às 20h – Telefone (55) 3961-1668.

Email: [email protected]