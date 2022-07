Projeto da ADRA, da Igreja Adventista, já envolve 109 alunos em projetos sociais gratuitos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Igreja Adventista de Alegrete iniciou há mais de dois meses o projeto da ADRA, em que crianças e jovens participam de oficinas de música e esportes.

Coordenado pelo professor Valdoir Dutar Lira, o trabalho ja envolve muitas crianças e jovens de Alegrete que aprendem a tocar algum tipo de instrumento ou praticar esportes.

Desde que iniciou o Projeto da ADRA participam as várias modalidades dentre as quais: Jiu-jitsu 15 alunos; Voleibol 7 alunos; Ginástica para adultos 12 alunos; Informática 28 alunos; Reforço 12 alunos; Musicalização 35 alunos.

A execução do jovem promotor de eventos chocou família e amigos

Alunos do projeto da ADRA em apresentação

Conforme o professor Valdoir, são atendidos alunos de todas as escolas públicas numa faixa etária de 6 a 18 anos, com exceção da ginástica de adultos. Quem participa não paga nada, porque o projeto além do trabalho de ensinar, também tem a parte social.

Na abertura da Semaneca, dia 11, na Câmara de Vereadores um grupo que participa da musicalização fez uma apresentação na abertura do evento.

Informações sobre o Projeto na Rua Severino Ribeiro, 500 das 14h às 19h