Projeto da Unipampa transforma casca de arroz em vidro

O projeto inovador coordenado pela Professora Chiara Valsecchi que ministra aulas no cursos de Engenharia Civil e Elétrica e o Professor. Jacson W. de Menezes, do Curso de Engenharia de Telecomunicações da Unipampa recebe destaque nacional.

A produção de vidro transparente, a partir da casca de arroz e suas aplicações comerciais, transforma um resíduo agrícola abundante na região em um novo produto comercial.

Professores realizam projeto que reaproveita casca de arroz

Este projeto vem sendo desenvolvido com o auxílio de alunos de graduação do curso de Engenharia Civil e alunos de mestrado do programa de Pós-Graduação em Engenharia do campus Alegrete, reforçando a relevância da instituição na região, patrimônio da comunidade alegretense, que busca trazer benefícios para o meio ambiente e a nossa sociedade, diz a professora Chiara Valeschi que é italiana.

A casca de arroz é um subproduto não desejável da lavoura do arroz, podendo chegar a 12 milhões de tons no Brasil, a maioria dos quais são geradas na região oeste do RS, onde a Unipampa-campus Alegrete está inserida.

Não tendo muitos destinos comerciais, a casca de arroz é predominantemente acumulada ou é queimada para produção de energia térmica esclarecem os professores. As cinzas produzidas ainda constituem um problema ambiental, porém, apresentam uma vantagem: um alto teor de sílica. Com isso, a cinza da casca de arroz pode ser transformada em produtos comerciais de maior valor agregado, como adições para cimento e borracha, ou, no caso deste projeto inovador, vidro.

A partir da produção de vidro transparente com a cinza da casca de arroz, é possível gerar produtos comerciais com diferentes aplicações, como as microesferas de vidro usadas na tinta para a sinalização viária.