Projeto Dançar Educar reserva vagas para pessoas com deficiências em Alegrete

O projeto social “Dançar e Educar” envolve o CEAL (Centro de Equoterapia de Alegrete) em parceria com Fábio de Davi, que coordena o trabalho, e conta com recursos da Lei Aldir Blanc e oferece aulas de “Cultura Gaúcha na Dança Adaptada”.

O projeto “Dançar e Educar” tem como objetivo principal promover a inclusão por meio da dança oferecendo um espaço de aprendizado e expressão para todos. Um diferencial importante é a reserva de 50% das vagas para pessoas com deficiência e seus pares, garantindo a participação e a integração de diferentes grupos na comunidade. Ao todo, serão oferecidas vagas para 20 participantes.

O projeto Dançar e Educar – Cultura Gaúcha na Dança Adaptada ser às terças feiras às 14h, no Salão de Festas do DAER (juntamente com o Centro de Equoterapia de Alegrete), na rua Júlio de Castilho, nº 45, Centro

O projeto “Dançar e Educar” representa uma oportunidade valiosa para vivenciar a riqueza da cultura gaúcha através da dança, em um ambiente inclusivo e acolhedor. A iniciativa do CEAL e de Fábio de Davi, com o apoio da Lei Aldir Blanc.