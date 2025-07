Projeto de deputada Adriana Lara cria mecanismo de indenização para quem ficar 24h ou mais sem energia no RS

A iniciativa surgiu a partir de audiências públicas realizadas por uma comissão parlamentar que investigou o desempenho das concessionárias de energia no estado, como RGE e CE Equatorial. As queixas eram constantes, com relatos de longos períodos sem energia – em algumas áreas rurais, a falta de luz chegava a durar até 10 dias – e dificuldades na comunicação com as empresas.

O principal objetivo do projeto é reparar os danos sofridos pelos consumidores, que incluem a perda de alimentos e medicamentos, além de prejuízos no trabalho. A medida também visa incentivar as concessionárias a melhorarem significativamente a qualidade dos seus serviços.

O valor da indenização corresponderá a 10% da média do consumo dos últimos 6 meses do consumidor, e será concedido como abatimento na próxima fatura de energia. A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) será a responsável pela aplicação da nova lei.

Para entrar em vigor, o projeto agora depende da sanção do Governador Eduardo Leite. A Deputada Adriana Lara expressou otimismo quanto à sanção, dada a votação unânime na Assembleia, que incluiu o apoio da base do governo. A CE Equatorial, inclusive, foi mencionada como uma das concessionárias com o pior desempenho no Brasil, indicando a urgência de melhorias no serviço no estado.