Projeto de extinção de cargos na Prefeitura ficou para o ano que vem

Um dos projetos mais polêmicos que chegou à Câmara de Vereadores, neste ano de 2021, foi o da extinção de cargos de zeladores, serventes e outros na Prefeitura de Alegrete.

Os servidores chegaram a fazer várias manifestações solicitando que o projeto da PL 002 não fosse aprovado pelos vereadores, visto que precisavam de mais informações e de como ficaria a vida funcional e aposentadorias dos que teriam seus cargos extintos.

Inclusive, um audiência pública foi realizada para esclarecer todos os pontos do projeto da Prefeitura que visa extinguir cargos e terceirizar esses serviços, tendo como uma das justificativas de sempre manter as atividades e com qualidade à população.

São cerca de 300 cargos, só entre zeladores e serventes que teriam suas funções extintas e segundo a Secretaria de Administração não teriam problemas com as suas aposentadorias. Os servidores se mobilizaram, visto que alegam terem entrado por concurso com seus direitos adquiridos e não aceitam a extinção de seus cargos.

O projeto não foi votado este ano e a decisão ficou para o ano Legislativo de 2022, assim como o Plano Diretor.