Projeto de futebol do IFFar já mostra resultados em Alegrete

O projeto intitulado Academia & Futebol do IFFar, já começa a render frutos em Alegrete. O professor Edinho Machado, a 1 ano inserido no programa da instituição federal, conta que o projeto criado pelo professor Mauro Mendes e hoje sob coordenação do educador físico do IFFar Jefferson Queiroz, está com realizando seus treinamentos duas vezes por semana.

Machado está difundindo a técnica de futebol e futsal masculino e feminino, num total de 150 crianças dos 10 aos 16 anos.

Em Alegrete, o programa é desenvolvido em uma parceria com a escolinha do Flamengo, e já colocou 10 alunos nas seleções do Efipan. O programa é totalmente gratuito para as crianças da Zona Leste e os treinamentos são realizados no ginásio da Escola Fernando Ferrari, às segundas e quartas, no horário das 16h e aos sábados no 12 BE às 15h.