Projeto de iluminação pública em Led já chegou em vários bairros; 80% da cidade será contemplada com as luminárias

Diversos Bairros de Alegrete já estão contemplados com iluminação de LED.

De acordo com o Engenheiro Eletricista e Diretor Responsável pela Obra, Luiz Gabriel, diversos bairros da cidade já foram contemplados com iluminação de LED.

Presidente do GAPAA luta para que autistas, de Alegrete, consigam medicação via judicial

O projeto irá ainda contemplar boa parte em torno de 80% da cidade, em um total de 5.137 pontos de iluminação pública na cidade. O projeto de eficientização, visa atender os bairros do município, promovendo eficiência energética, segurança e conforto, a toda população. Com luminárias de potência de 40W, 50W e 96W, todas com uma eficiência luminosa maior que 140 lm/W, além de 2005 braços novos que serão instalados junto às luminárias. Todas com certificações de segurança e INMETRO.

Figura 1 – Antes/Depois Iluminação – Rua Brigadeiro Olivério

O Engenheiro Eletricista, Luiz Gabriel, responsável pelo andamento do projeto destaca que já foram trocadas mais 1500 luminárias, sendo distribuídas de forma igualitária entre os bairros da cidade, dando preferência a locais onde passam o transporte público e, também, locais onde a iluminação pública é deficitária.

Condenado autor do homicídio qualificado no pedreiro paraibano em Alegrete

Figura 2 – Iluminação Pública – Banco Logradouro Alegrete(Parcial) – (Dia 18/10/2020)

Além disso, destaca a importância de realizarem os chamados de iluminação pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbvVDP8-8BXfNNwq2zqDM_ZT3cC1svdAfwDdK3mVTyQRp8zQ/viewform e, agora também disponibiliza um QR code onde basta a população apontar a câmera do celular e fazer seu pedido. Com isso irá abrir um formulário com todas informações necessárias para seu correto preenchimento, vale destacar também que quanto mais informações pertinentes a reclamação, melhor é o rendimento da equipe, pois principalmente nesta época do ano que o número de pedidos sobe expressivamente.

Figura 3 – Contato Iluminação Pública Alegrete