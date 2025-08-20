Projeto de Jaime Duarte e Paty Bronze aumenta tempo de uso dos veículos de aplicativo em Alegrete

O Projeto alterou a Lei 6.026/2018 que regula o uso de veículos para serviços de aplicativo em Alegrete. Pelo trabalho dos vereadores Jaime Duarte e Patty Bronze agora quem realiza esta atividade poderá aumentar o tempo de uso dos veículos e possibilita que os donos possam assim permanecer na atividade, por mais tempo, e busquem conquistar um outro veículo.

Os dois vereadores Jaime Duarte( Republicanos) e Patty Bronze ( Progressistas ) entraram junto com alterações que muda, de forma prática, o tempo de uso dos veículos que realizam serviço de transporte aplicativo aqui em Alegrete.

O projeto aprovado, na última sessão, altera a idade útil dos veículos para uso no serviços de aplicativo: carros comuns poderão atuar até 15 anos desde o emplacamento; veículos adaptados, até 20 anos.



O demais como vistorias e inspeções ficam em conformidade com a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania. A inspeção anual para veículos com até 10 anos de uso; semestral para veículos com mais de 10 anos. A Secretaria do Município que autoriza este tipo de atividade, segundo o projeto deve manter relatório atualizado sobre motoristas principal e parceiros.

Já em relação aos requisitos técnicos, os veículos precisam ter laudo de vistoria técnica e mecânica assinado por engenheiro mecânico registrado no CREA, cobrindo condições mecânicas, elétricas, de segurança, chumbo e pintura, além de higiene, conforto e estética.

Como fica na prática:

Veículos usados no serviço devem cumprir os limites de idade estabelecidos.

Outro mudança é de que um veículo poderá ter até dois motoristas cadastrados que sejam parentes. As inspeções: anual (até 10 anos) ou semestral (mais de 10 anos) na Secretaria competente.

Empresas autorizatórias devem enviar relatórios atualizados dos motoristas parceiros.

Laudos técnicos devem ser emitidos por engenheiro credenciado no CREA.