Um projeto de lei ordinária de autoria do vereador José Rubens Pillar (Progressistas) propõe regulamentar o procedimento administrativo para a arrecadação de imóveis urbanos abandonados no município de Alegrete, estabelecendo critérios, etapas de notificação aos proprietários e condições para que os bens possam passar ao patrimônio municipal.

A proposta, identificada como Projeto de Lei Ordinária nº 0086/2026, busca detalhar o procedimento previsto no Plano Diretor de Desenvolvimento do Município e na legislação federal, criando regras para a identificação, apuração e eventual arrecadação de imóveis que estejam em situação de abandono e não cumpram sua função social.

De acordo com o texto da Lei, para que um imóvel seja caracterizado como abandonado, deverá reunir condições como estar vago, sem utilização e sem responsável pela manutenção, limpeza, integridade e segurança, além de não estar na posse de outra pessoa. A proposta também prevê a análise de circunstâncias que evidenciem o abandono, como falta de conservação, ausência de uso, riscos estruturais, possibilidade de desabamento ou incêndio e proliferação de vetores que comprometam a saúde pública.

O projeto estabelece ainda que a inadimplência dos tributos municipais por, no mínimo cinco anos, associada à cessação dos atos de posse e às demais circunstâncias que caracterizem o abandono, poderá fundamentar a presunção da intenção do proprietário de não manter o imóvel em seu patrimônio. A inadimplência fiscal, entretanto, não poderá ser utilizada isoladamente para caracterizar o abandono.

Procedimento prevê notificação e prazo para defesa

A instauração do processo administrativo poderá ocorrer por iniciativa do Poder Executivo, a partir de relatório de vistoria ou constatação de abandono, ou mediante denúncia e comunicação formal de terceiros, incluindo órgãos públicos e particulares.

O procedimento deverá reunir documentos como matrícula atualizada do imóvel, certidões de débitos municipais, relatório circunstanciado com registros fotográficos e informações sobre as condições de conservação e ocupação do bem.

Após a instrução do processo, o proprietário e eventuais interessados deverão ser notificados para apresentar impugnação no prazo de 30 dias. Caso a notificação pessoal ou postal não seja possível, o projeto prevê a realização por edital, com publicação no Diário Oficial do Município e em jornal de grande circulação local.

Se a impugnação for apresentada, o Poder Executivo deverá analisar os argumentos e emitir parecer fundamentado. Caso a defesa seja acolhida, o processo será arquivado. Se não houver manifestação dentro do prazo ou a impugnação não for aceita, poderá ser declarada a vacância do imóvel, etapa que antecede a edição do decreto de arrecadação.

Município poderá assumir posse provisória

Com a publicação do Decreto de Arrecadação, o imóvel passará à posse provisória e à administração do Município, que poderá realizar investimentos necessários para que o bem alcance objetivos sociais, urbanísticos e de interesse público.

O texto também prevê a possibilidade de o proprietário reivindicar a posse durante o período de três anos previsto no artigo 1.276 do Código Civil, mediante comprovação da titularidade e ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo Município em razão da posse provisória, inclusive despesas tributárias, conforme a emenda substitutiva apresentada pelo autor.

Decorrido o prazo legal de três anos sem manifestação do proprietário nos termos previstos, o imóvel poderá passar definitivamente à propriedade do Município de Alegrete.