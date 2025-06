Projeto de Lei vai mudar contrato e valores de descontos do IPE para servidores municipais de Alegrete

Os servidores municipais de Alegrete devem ficar atentos às propostas do Projeto de Lei Ordinária (E) N° 0036/2025, que visa renovar o contrato com o IPE Saúde. O Sindicato dos Municipários de Alegrete alerta que o PL, em questão, introduzirá mudanças significativas na divisão de custos e nas regras de adesão ao plano de saúde para o ano de 2025.

As principais alterações apontadas pelo presidente do Sindicato dos Municipários, Luis Euclides da Rosa, diz respeito à estrutura de contribuição e a forma como os valores serão calculados. Uma das novidades é a introdução de uma tabela de faixas etárias com valores diferenciados. Detalhes completos podem ser encontrados no anexo do PL, mas as faixas de idade que terão valores específicos incluem: 1-18 anos, 19-23 anos e 24-59+ anos.

De acordo com o exemplo fornecido, um servidor de 45 anos que possua dois dependentes terá direito somente para ele. Para os dependentes terem direito ao plano o titular vai precisar arcar com o valor correspondente à sua faixa etária, somado aos valores integrais dos dependentes. Isso indica uma potencial mudança na forma como as contribuições dos dependentes eram calculadas anteriormente, impactando o custo total para o titular do plano.

O Sindicato dos Municipários de Alegrete já está acompanhando de perto a tramitação do Projeto de Lei no Legislativo e deve se posicionar em breve sobre os impactos dessas mudanças para os servidores. A medida visa adaptar o plano de saúde às novas realidades financeiras e atuariais, mas exige atenção e compreensão por parte dos beneficiários para se prepararem para as novas condições, salienta Luis Euclides.

Os servidores são aconselhados a procurar o Sindicato para esclarecimentos e a se manterem informados sobre os desdobramentos da votação do PL, que definirá o futuro das condições do IPE Saúde para o funcionalismo municipal em 2025.